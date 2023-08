Eminem vraagt Republikeinse kandidaat te stoppen met zijn nummers te rappen

In een video van de ondernemer, die een verrassende opmars maakt in de Republikeinse voorverkiezingen, is te zien hoe hij het nummer “Lose Yourself” rapt op een politiek evenement in Iowa. De video ging een paar weken geleden viraal.

In een brief die werd openbaar gemaakt door de Britse krant Daily Mail, en waarvan de echtheid werd bevestigd aan AFP, zegt de Amerikaanse muziekrechtenorganisatie BMI dat ze “een officieel verzoek” heeft ontvangen van Eminem. De rapper eist daarin dat de 30-jarige kandidaat zijn muziek niet langer zou gebruiken.

Vivek Ramaswamy rapping lose yourself is one of the funniest and coolest things I’ve seen a presidential candidate do. pic.twitter.com/uYx4XRvMM4 — Jason’s Conversation Station (@Jasonsstation94) 19 augustus 2023

Vivek Ramaswamy staat na Donald Trump en Ron DeSantis op de derde plaats in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen, die begin 2024 worden gehouden. Tijdens zijn studie aan Harvard viel hij op door zijn raptalent, onder de bijnaam “Da Vek”.

Tijdens de laatste twee presidentsverkiezingen klaagden een aantal bekende artiesten, onder wie Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith en Adele, maar ook de erfgenamen van Prince, dat hun nummers werden gedraaid op de campagnebijeenkomsten van Donald Trump. De Rolling Stones dreigden zelfs met juridische stappen als hij hun hit ‘You Can’t Always Get What You Want’ zou blijven gebruiken.