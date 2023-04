Elon Musk verandert logo van Twitter door meme van Shiba: cryptomunt dogecoin schiet omhoog

Wie naar Twitter surft, wordt nu opeens verwelkomd door een exemplaar van het bekende Japanse hondenras. De Shiba Inu is, niet toevallig, ook het symbool van de dogecoin. Musk tweette intussen een spotprentje waarop de hond bij een verkeerscontrole een identiteitsbewijs met het Twitter-logo als foto laat zien. “Het is een oude foto”, verontschuldigt de hond zich.

Een uur later lanceerde hij een screenshot van een eerdere discussie met een andere Twitter-gebruiker. Daarbij werd de optie om het logo aan te passen besproken.

As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV — Elon Musk (@elonmusk) 3 april 2023

Musk wordt echter reeds aangeklaagd voor het promoten van de dogecoin: hij wordt ervan beschuldigd een piramidespel te runnen om de munt te stimuleren. Volgens investeerders had Musk door steeds over dogecoin te tweeten de prijs met 36.000 procent opgedreven en de koers laten crashen. Daarmee zou de topman van Tesla en SpaceX zelf miljarden verdiend hebben, terwijl het andere investeerders veel geld kostte. Zij willen nu 258 miljard dollar (237 miljard euro) als schadevergoeding, drie keer de geschatte daling van de marktwaarde van alle dogecoins in omloop. Het is echter maar de vraag of de aanklacht iets zal opleveren aangezien de cryptomarkt geen regels kent, een argument dat ook zijn advocaten aanhalen.

Musk heeft vooralsnog geen publieke uitspraak gedaan over de ingreep. Het is dan ook nog niet duidelijk of de wijziging van het logo tijdelijk, dan wel permanent is. Musk heeft in ieder geval al meermaals zijn waardering voor de cryptomunt laten blijken, zowel via Twitter als op andere manieren. Zo droeg hij tijdens de laatste Super Bowl een T-shirt met een afbeelding van het dogecoin-logo.