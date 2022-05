Elon Musk sprokkelt, onder meer bij Qatar, 7 miljard dollar om Twitter over te kopen

Het gaat om onder meer om cryptobedrijf Binance, investeerders Brookfield, Fidelity Management & Research, Lawrence J. Ellison Revocable Trust, Sequoia Capital en Qatar Holding, dat volledig in handen is van de staatsinvesteringsmaatschappij van Qatar.

Ook Larry Ellison, een van de oprichters van softwarereus Oracle, zal Musk steunen. Hij maakt 1 miljard dollar vrij. Ellison is geen onbekende voor Musk: hij heeft al een groot belang in Tesla en zetelt er in de raad van bestuur.

Kingdom Holding Company van de Saudische prins Al-Waleed bin Talal al-Saud, al aandeelhouder van Twitter, wil bovendien aandelen van de microblogsite behouden. De investeringsmaatschappij spreekt van zowat 35 miljoen stuks. Die zijn aan Musks biedprijs van 4,20 dollar in totaal zo’n 1,9 miljard dollar waard.

’s Werelds rijkste man had eind vorige maand een akkoord voor de overname van Twitter aangekondigd. Hij verkocht al voor meer dan 8,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen om de overname te bekostigen en verzekerde zich van miljardenleningen bij banken. Het bestuur van Twitter ging al akkoord met het overnamebod, maar de aandeelhouders moeten ook nog instemmen.

Ondertussen meldt de Amerikaanse zakenwebsite CNBC dat Elon Musk naar verwachting tijdelijk topman van Twitter wordt nadat hij dat bedrijf heeft overgenomen. CNBC heeft dat geconcludeerd dat op basis van niet nader genoemde bronnen. Het zou de bedoeling zijn dat hij een paar maanden Twitter leidt. Meer details geeft de zakenwebsite nog niet.

De rijkste man ter wereld is al weken ideeën aan het spuien over de toekomst van Twitter. Zo gaf hij bijvoorbeeld aan het huidige abonnement Twitter Blue goedkoper te willen maken, advertenties te willen verbieden en betalingen in cryptomunten mogelijk te willen maken. Die tweets verwijderde hij later echter weer. Ook zei Musk geld te willen vragen voor het doorplaatsen van tweets op bijvoorbeeld nieuwssites. (Belga/ANP)