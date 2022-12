Elon Musk brengt zichzelf in lastig parket: meerderheid Twitter-gebruikers stemt hem weg in eigen poll

Een poll die door Twitter-eigenaar Elon Musk zelf is georganiseerd met als inzet of hij moet aftreden als hoofd van Twitter, is op een nederlaag voor de Amerikaanse miljardair uitgedraaid. Een meerderheid van wie zijn stem uitbracht, stemde voor zijn aftreden.

Op welke termijn hij zou willen aftreden, heeft de miljardair niet laten weten. “Zoals het gezegde luidt: Wees voorzichtig met wat je wenst, je zou het kunnen krijgen”, schreef Musk in een andere tweet. In antwoord op een tweet van een volger stelde Musk niet lang na het lanceren van de poll dat er nog “geen opvolger” voor hem klaarstaat.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) 18 december 2022

Sinds Musk Twitter eerder dit jaar voor 44 miljard dollar kocht krijgt hij veel kritiek. Zo schorste hij recent verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Musk stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven. Hij herstelde de accounts nadat hij ook in dat kader een Twitter-poll had gelanceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) 18 december 2022

Felle kritiek

De schorsingen kwamen Twitter internationaal desalniettemin op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei bijvoorbeeld “zeer verontrust” te zijn. Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van “een bedreiging voor de democratie”. En ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.

Zondag kwam bovendien het nieuws naar buiten dat Twitter-gebruikers niet langer mogen linken naar hun profielen op andere sociale-mediaplatforms zoals Mastodon, Facebook en Instagram. Ook een verwijzing die geen link bevat is voortaan verboden. Die aankondigende tweets zijn maandagochtend ondertussen verwijderd. Wel kondigde Musk aan dat voortaan voorafgaand aan alle grote beleidsbeslissingen bij Twitter een online stemming zal worden georganiseerd.