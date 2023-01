‘Elke persoon extra bij Fedasil betekent meteen een paar extra bedden voor mensen die anders op straat slapen’

Wat stellen jullie in jullie open brief voor?

Duthois: “Tijdens de coronacrisis werden studenten verpleegkunde en geneeskunde ingeschakeld in de zorg. In ruil daarvoor kregen ze een vergoeding en werd ook de job zelf opgewaardeerd. Wij vragen om de studenten in de richtingen sociale agogiek, sociaal werk of de lerarenopleiding nu opnieuw die mogelijkheid te geven, maar dan bijvoorbeeld in de vorm van een stage bij Fedasil.

“De brief heeft niet toevallig als titel ‘Laat ons helpen’. Het is een brede oproep vanuit Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Jong Groen, de Jongsocialisten, en de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) en enkele studentenraden gericht aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v), minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de hoofden van de universiteiten en hogescholen. We willen hen duidelijk maken dat we als jongeren niet alleen aan de zijlijn willen staan roepen.”

Waarom vragen jullie dat?

“Wij voelden al een tijdje bij onze leden, maar ook bij jongeren in het algemeen een honger naar concrete oplossingen voor de opvangcrisis. Vanuit die vraag zijn we dan samen gaan zitten met de andere organisaties. Na drie weken brainstormen kwamen we tot de conclusie dat de opvangcrisis voor een groot deel een personeelscrisis is. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld veel vacatures in (tijdelijke) opvanginitiatieven.

Thibaut Duthois: 'We willen duidelijk maken dat we als jongeren niet alleen aan de zijlijn willen staan roepen.' Beeld RV

“Tegelijk leeft er onder studenten ook een nood naar sociaal engagement, die soms moeilijk te combineren valt met een studie. Vandaar onze vraag om zulke stageplekken, in samenwerking met Fedasil, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere middenveldorganisaties, zoveel mogelijk te stimuleren binnen het curriculum. Ongetwijfeld ontwikkelen studenten op die manier snel en diepgaand veel competenties. En ondertussen krijgen ze de kans om levens te redden en de samenleving van vandaag te ondersteunen.”

Hoe realistisch is dat plan?

“Zeer realistisch, denk ik. We hebben al contact opgenomen met verschillende studentenraden en zij zien het zitten om mee te werken nadat de examens voorbij zijn. Ook Odisee Hogeschool werkt samen met Fedasil en is bereid dit project te ondersteunen. Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen het project omkaderen, zodat het haalbaar is voor de personeelsdienst van de asielinstanties. Mits een goede samenwerking kan dit absoluut slagen.”

Is dat dan dé oplossing voor het opvangprobleem?

“Neen, er moeten natuurlijk nog altijd structurele oplossingen komen op lange termijn. Maar op dit moment is het vooral belangrijk om het kraakpand zo snel mogelijk leeg te maken. Het beleid kan er nu enkele tientallen mensen per week weghalen, maar op honderden die achterblijven is dat nog altijd onvoldoende. Elke persoon extra bij Fedasil betekent meteen een paar extra bedden voor mensen die anders op straat slapen.”

Op deze manier doen studenten straks het werk van de regering. Gaat de nationale afdeling van Groen, die ook in die regering zetelt, akkoord met jullie engagement?

“Wij zijn een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie en hebben het akkoord van Groen dus niet nodig. Zij zullen blij zijn met een oplossing, want ze kloppen al een hele tijd op tafel in de regering. Op dit moment zijn we eigenlijk ook een beetje voorbij politiek. Dat is een ander punt dat we willen duidelijk maken aan de politieke partijen in de brief: migratie is geen thema waarop je stemmen gaat verliezen. De jeugd wil niet dat kinderen de nacht doorbrengen op straat. Mensen helpen zal hen heus niet minder populair maken. Integendeel.”