Elise Mertens kan niet stunten tegen Coco Gauff op US Open

In de achtste finales neemt Gauff het op tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 623), voormalig nummer een van de wereld. Die klopte vrijdag op het eerste toernooi na haar comeback de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 433) in drie sets (4-6, 6-3 en 6-1).

Mertens werkte haar achtste US Open af. In het verleden schopte ze het twee keer tot in de kwartfinales op het New Yorkse hardcourt, in 2019 en 2020. Vorig jaar raakte ze niet voorbij de openingsronde.

In het dubbelspel ging onze landgenote er donderdag verrassend in de eerste ronde al uit. Mertens, samen met de Australische Storm Hunter het tweede reekshoofd, verloor in twee sets (6-4 en 6-3) van de Amerikaanse Danielle Collins en de Oekraïense Nadija Kitsjenok. In 2019 pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, nog de eindzege in het dubbelspel op Flushing Meadows.