Elisabeth Borne wordt de eerste vrouwelijke Franse premier sinds dertig jaar

“Ik heb zojuist mijn ontslagbrief ingediend”, zei Castex eerder op maandag al tegen de Franse pers na een ontmoeting van een uur met Macron in het Elysée-paleis. Later werd dan bekendgemaakt dat de huidige minister van Arbeid, Elisabeth Borne, de ambt zal overnemen. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke premier in Frankrijk in dertig jaar.

Borne werd de afgelopen dagen al meermaals genoemd als kanshebber.