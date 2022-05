Elf tieners vervolgd voor dood van 15-jarige na overdosis xtc: ‘Hulpdiensten veel te laat verwittigd’

Bijna drie jaar geleden overleed de 15-jarige jongen uit Keerbergen aan een overdosis xtc. Hij had de drug samen met enkele vrienden ingenomen in het natuurgebied Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. Na onderzoek blijkt dat er een grote groep jongeren aanwezig was bij het slachtoffer, maar dat ze te lang gewacht hadden met het verwittigen van de hulpdiensten. Dat werd de tiener fataal.

De jongen belandde in een coma en overleed in de nacht van zondag 30 juni op maandag 1 juli in het ziekenhuis. Het Antwerpse parket opende twee gerechtelijke onderzoeken: naar handel en bezit van verdovende middelen met de dood tot gevolg, en naar schuldig verzuim.

“De hulpdiensten zijn veel te laat verwittigd”, aldus het Antwerpse parket destijds. Een 16-jarige jongen uit Schriek wordt ervan verdacht de verdovende middelen ter beschikking te hebben gesteld en werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.