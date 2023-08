Elektriciteit op Hawaï werd ondanks waarschuwing niet uitgeschakeld: veroorzaakte dat de natuurbrand?

Vier dagen voor de allesverwoestende brand waarbij minstens 93 mensen om het leven kwamen uitbrak stuurden de weerdiensten een waarschuwing uit over felle windstoten en mogelijk brandgevaar over heel Hawaï. Volgens The Washington Post nam het elektriciteitsbedrijf daarop enkele preventieve maatregelen, maar werd er niet overgegaan tot de meest drastische maatregel, namelijk het uitschakelen van de elektriciteit. Die verregaande maatregel wordt de laatste jaren in Californië en enkele andere Amerikaanse staten vaker genomen wanneer het risico op natuurbranden hoog is.

Volgens de Amerikaanse krant was Hawaiian Electric wel degelijk op de hoogte van de effectiviteit van die maatregel, maar was het stilleggen van het net geen onderdeel van de noodplannen van het elektriciteitsbedrijf. Enkele Amerikaanse juristen beweren nu dat het beschadigde elektriciteitsinfrastructuur van Hawaiian Electric zou zijn de brand zou hebben veroorzaakt. Dat concluderen ze na het verzamelen van bewijsmateriaal, gesprekken met ooggetuigen en uitpluizen van rapporten, klinkt het.

Onderzoek

In een statement zegt een woordvoerder van het bedrijf, de grootste leverancier van elektriciteit in de staat Hawaï, dat het geen informatie heeft over wat de brand had veroorzaakt. “Zodra de onmiddellijke noodsituatie voorbij is, zullen we samenwerken met de provincie en anderen om te onderzoeken wat er op Maui is gebeurd.”

Het onderzoek naar wat de gouverneur van Hawaï Josh Green beschreef als “de grootste natuurramp ooit” in de staat, is omvangrijk. Het kan nog wel weken of maanden duren voordat een oorzaak officieel is vastgesteld.