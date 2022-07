Eindelijk prijs! Wout van Aert wint rit naar Calais na solo op Cap Blanc-Nez

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft de vierde rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven, na een bijzonder knappe aanval in het slot van de etappe na 171,5 kilometer tussen Duinkerke en Calais. De Belg haalt na drie tweede plaatsen op rij zijn gram en geeft zijn gele trui extra kleur.

'De trui geeft me vleugels', aldus een gelukkige Wout van Aert. Beeld REUTERS

Na drie ritten in Denemarken maakte het peloton maandag de overstap naar Frankrijk, waar dinsdag de vierde rit op de agenda stond. De eerste etappe op Franse bodem bleef lang geschiedenisloos, maar op de laatste beklimming van de dag nam Van Aert het peloton te grazen en muisde er vanonder. De gewezen Belgische kampioen was niet meer te houden en reed solo over de meet. Jasper Philipsen bolde als tweede over de finish na een sprint met de Fransman Christophe Laporte. Philipsen had echter nooit door dat van Aert al was weggereden, en stak dus ook de vuisten in de lucht. “Ik dacht 4 of 5 seconden lang dat ik had gewonnen. Het zal grappige beelden opleveren, maar dit wil je niet.”

Ook Philipsen balde de vuist, al had hij niet door dat hij pas tweede was. Beeld AP

Beeld dm

“Ik wou het risico niet meer nemen om op een pelotonsprint te wachten”, knipoogde Van Aert lachend in zijn eerste reactie. “Het was behoorlijk duidelijk dat we vandaag iets zouden proberen met de ploeg”, blikte Van Aert in zijn flashreactie terug op het sleutelmoment, de beklimming van de Cap Blanc-Nez goed tien kilometer voor de finish. “We zaten dankzij Nathan (Van Hooydonck, red.) en ‘Stevie’ (Steven Kruijswijk) in perfecte positie. Nathan opende dan op de klim. Tiesj (Benoot) nam over, en zelfs in het wiel voelde ik al dat het supersnel ging.”

Van Aert zorgde op de top van de beklimming zelf voor de definitieve beslissing door nogmaals te versnellen. “Op de radio hoorde ik dat er wat schade was. Ons doel was om vol te gaan tot de top en daar te zien wat er gebeurde, maar ik kwam alleen over de top. Ik zat wat in twijfel: moest ik wachten op Jonas (ploegmaat Vingegaard, red.) en (Adam) Yates? Door zelf vol door te gaan, zou ik Jonas en de anderen in een goeie positie zetten waarin ze niet hoefden te rijden. Ik besliste dus om alleen door te gaan. (Lacht) En dan was het nog tien kilometer vol gas afzien.”

Omarmd door Van Hooydonck genoot Van Aert van zijn triomf. “Deze trui geeft me vleugels”, grapte hij met een verwijzing naar zijn privésponsor Red Bull. “Dit soort ritten eindigt normaal in een sprint van een grotere groep, ook al was het zeker een zware beklimming op het eind. Maar in deze rit alleen weggeraken, dat is één van de moeilijkste dingen om te doen. Dat lukte me enkel dankzij de hulp van de ploegmaats. Zij deden de helft van het werk, en dan was het aan mij om het af te maken.”

Door de overwinning van van Aert verandert er niets in de klassementen van de Tour. Van Aert heeft in het algemene klassement nu 25 seconden voorsprong op eerste achtervolger Yves Lampaert en 32 seconden op gedoodverfd favoriet Tadej Pogacar. Ook in het sprintersklassement, voor de groene trui, staat van Aert op kop. De bolletjestrui is nog steeds voor Magnus Cort, het jongerenklassement wordt aangevoerd door Tadej Pogacar.