Eindelijk een ‘speaker’: Kevin McCarthy na vijftien stemrondes verkozen tot voorzitter van Huis van Afgevaardigen

In de 15e stemronde behaalde McCarthy 216 stemmen, genoeg voor de meerderheid.

Het was sinds 1923 niet meer voorgekomen dat er meer dan één stemronde voor nodig was om een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te verkiezen. Gewoonlijk wordt de leider van de partij met meerderheid zonder problemen verkozen. De Republikeinen hebben 222 van de 435 zetels.

Maar steeds lagen er rond de twintig Republikeinen dwars, van de radicaal-rechtse vleugel van de partij. Ze eisten verregaande concessies van McCarthy, die zijn eigen positie zouden verzwakken. Zo wilden ze dat elk lid op elk moment een vertrouwensstemming kon aanvragen over de positie van de voorzitter. Daar ging McCarthy uiteindelijk mee akkoord, maar zelfs dat was voor de dwarsliggers niet genoeg.

Nu zijn er toch genoeg over de streep getrokken. In de eerste stemronde van vandaag, de twaalfde in totaal, bleek dat veertien van de 21 dissidente Republikeinen van gedachten waren veranderd en toch op McCarthy stemden. Zeven Republikeinen bleven dwarsliggen.

In de dertiende stemronde kroop hij nog iets dichterbij: er waren zes muiters over. Vervolgens besloot het Huis van Afgevaardigden om nieuwe stemmingen zes uur lang uit te stellen. Dat gaf McCarthy de tijd om de laatste twee benodigde Afgevaardigden over de streep te trekken.

Nu McCarthy is verkozen kan het Huis van Afgevaardigden eindelijk aan het werk. Als er geen voorzitter is, kunnen de nieuwe leden niet worden beëdigd en ligt het wetgevende proces stil. De eerste taak die het Huis nu heeft is een reglement van orde vaststellen voor de komende twee jaar.