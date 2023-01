‘Einde verhaal voor Peter Verbeke als CEO bij Anderlecht’

Volgens mediaberichten heeft zijn Deense opvolger Jesper Fredberg Verbeke laten weten dat er voor hem geen toekomst meer is in het Astridpark. De intussen veertigjarige Verbeke kwam net iets minder dan drie jaar geleden bij Anderlecht terecht. Hij kwam destijds over van AA Gent, waar hij sportmanager was. Daarnaast heeft hij ook nog een verleden bij huidig landskampioen Club Brugge.

Op Neerpede was hij aanvankelijk verantwoordelijk voor de scouting en rekrutering. Een maand later werd hij reeds ‘Head of Sports’, samen met Vincent Kompany moest hij het sportieve beleid bepalen. Hij nam toen de plaats in van Michael Verschueren, die CFO Sports werd. In december 2021 werd hij de nieuwe CEO, na het vertrek van Jos Donvil.

In oktober vorig jaar viel Verbeke plots uit met een ernstige virale infectie. Een maand later werd er met de onbekende Deen Jesper Fredberg een CEO Sports aangesteld bij paars-wit. Die vond met Brian Riemer een Deense trainer en samen haalden ze met Anders Dreyer voor meer dan vier miljoen euro een Deense aanvaller.

Intussen is Wouter Vandenhaute niet langer uitvoerend, maar wel niet-uitvoerend voorzitter bij Anderlecht. Daardoor kwam de dagelijkse leiding in handen van twee CEO’s. Fredberg als sportief directeur, Kenneth Bornauw neemt het niet-sportieve gedeelte voor zijn rekening. Met het definitieve vertrek van Verbeke gaat de stoelendans in het Astridpark verder.

In het klassement is Anderlecht intussen al maandenlang in vrije val. Na de thuisnederlaag van deze week tegen het lager geklasseerde Zulte Waregem, staat paars-wit op de twaalfde plaats - virtueel zelfs de dertiende plaats - nog welgeteld vijf punten boven de degradatiestreep. Zondag staan ze voor het kelderduel op bezoek bij rode lantaarn Seraing.