‘Eigenlijk rouwde ik vóór haar dood al om haar’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Joost Andries, weduwnaar van Lies Lefever: ‘Eigenlijk rouwde ik vóór haar dood al om haar’

Joost Andries (44) moest vierenhalf jaar geleden zijn Liesje Lefever afgeven. De cabaretière stierf op 37-jarige leeftijd na een ongelukkige val thuis, waar Joost vandaag nog altijd woont met hun twee kinderen.

“Wat er gebeurd is een plek proberen te geven, vind ik een vreemd concept. Je zet zoiets niet weg, maar draagt het altijd met je mee.” Lees het interview.

Joost Andries: ‘Vroeger dacht ik dat emoties op een schaal van één tot tien voorkwamen. Nu weet ik dat honderd ook bestaat.’ Beeld Aurélie Geurts

2. Tanks trekken zich terug, konvooien vertrekken uit het oosten: het slagveld in Oekraïne wordt verplaatst

Russische tanks die zich terugtrekken uit de Donbas. Artilleriesystemen die worden weggesleept. Legerkonvooien die vertrekken uit het oosten. Het zijn geen voorbodes van een afname van het geweld in Oekraïne, maar van een verplaatsing van het slagveld.

‘Ruslands oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in.’ Lees de analyse.

Een Oekraïense soldaat rust even uit in de buurt van Slavjansk. Beeld AP

Georges-Louis Bouchez is niet weg te slaan uit de politieke actualiteit: slag om slinger werkt de MR-voorzitter collega’s op de zenuwen. Maar we vergissen ons in hem, zegt Bouchez.

“Ik ben veel gevoeliger dan mensen denken. Maar in de publieke ruimte moet je wel professioneel blijven en je emoties een beetje beheersen. Later komt er wel een moment waarop je even kunt ventileren. Maar ik zou mezelf niet zozeer emotioneel noemen, wel passioneel.” Lees het interview.

Georges-Louis Bouchez: 'Ik heb met Vincent Van Peteghem zware aanvaringen gehad, maar hij is wel een van de sympathiekste ministers in de regering. Hij is cool, respectvol, vriendelijk.' Beeld Wouter Van Vooren

4. Wat gaat er om in het hoofd van een baby? Veel meer dan lang werd gedacht

Wat gaat er om in het hoofd van een baby? Het is voor wetenschappers een bijna even groot mysterie als de inhoud van een zwart gat. Of niet? In dit onderzoeksgebied volgen de spectaculaire vondsten elkaar snel op.

“Baby’s beschikken al heel jong over een vorm van logica als ze het gedrag van een ander proberen te begrijpen.” Lees het artikel.

5. ‘Het bijzondere aan Caroline is dat ze wilde bouwen aan een betere wereld’: Herman Van Goethem neemt afscheid van zijn collega en vriendin Caroline Pauwels

Ze kenden elkaar uit hun jeugd en stonden veertig jaar later plots tegelijk aan het hoofd van een universiteit. UAntwerpen-rector Herman Van Goethem over het afscheid van zijn collega en goede vriendin Caroline Pauwels, die vrijdag op 58-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

“Eigenlijk was Caroline de hele tijd aan het lachen. Als je met haar praatte, schaterlachte ze twee keer per minuut.” Lees het interview.

Beeld Bob Van Mol, Tim Dirven

6. ‘Aan die fixatie op verval gaat te veel energie en levensvreugde verloren’: zes vrouwen over hun lichaam

Toen midden juli tropische temperaturen toesloegen en allerlei kledingstukken overbodig werden verklaard, vroegen we zes mannen hoe ze kijken naar hun lijf. Deze week zitten we een schare vrouwen op de huid. Hebben ze vrede met zichzelf?

“We gebruiken ze om onszelf en ons lichaam te vieren, en we maken er een ritueel van. Self improvement heeft plaats ­gemaakt voor selfcare.” Lees de getuigenissen.

Beeld Rebecca Fertinel

7. Barstjes in de reputatie van een publiekslieveling: de ster van Zelensky is tanend

De hele wereld leerde president Zelensky kennen in 2022. De man die het opneemt tegen Poetin groeide in Europa al snel uit tot een held. Nu lijken er scheurtjes in zijn imago te komen, en dat moet niet als verrassing komen. “Een oorlog is nooit schoon.”

“Dat Zelensky een volkomen schone, moreel zuivere bestrijder van corruptie is en een voorvechter van de democratie, is een beeld dat niet klopt.” Lees de analyse.

President Zelensky. Beeld NYT

8. Wetenschapper Peter Carmeliet over kanker- en ALS-onderzoek: ‘Potentiële goudmijn aan medicijnen blijft onontgonnen’

Hij werd opgenomen in de American Academy of Arts and Sciences (ook Einstein en Darwin zijn lid!), maar big pharma zette het revolutionaire werk van kankeronderzoeker Peter Carmeliet (62) naar de spierziekte ALS bij het grofvuil. Een verhaal van hoop, frustratie, mystery genes en knock-outmuizen.

“De samenleving steekt handenvol geld in academisch onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd worden in uitstekende wetenschappelijke tijdschriften. Vervolgens gebeurt daar vaak zeer weinig mee. De farma-industrie vindt het te riskant om er dan al in te investeren.” Lees het interview.

Peter Carmeliet: 'Is het nog verantwoord om als samenleving zoveel geld in wetenschappelijk onderzoek te investeren als amper 1 procent een geneesmiddel oplevert?' Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoe gevaarlijk is het Chinese militaire vuurwerk? Taiwan-kenner Sense Hofstede (29) wikt en weegt de gevolgen van Nancy Pelosi’s bezoek aan Taipei. “We gaan spannende tijden tegemoet.”

“Een deel van China’s reactie zal voor de bühne zijn, een deel kan Taiwan en de wereldeconomie echt raken.” Lees het interview.