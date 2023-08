Eiffeltoren opnieuw ontruimd na tweede bomalarm

Volgens de nieuwssite ‘Actu17', die zich beroept op een bron dicht bij de zaak, kwam de waarschuwing “niet van dezelfde plek in de wereld” als de eerste.

De eerste evacuatie van de drie verdiepingen en het restaurant begon rond het middaguur en was tegen 13.30 uur afgerond. Omstreeks 15.30 uur werd het alarm opgeheven en ging de toren weer open voor het publiek. De explosievenopruimingsdienst van de politie trof volgens de Franse media niets verontrustends aan.

Het mobiliseren van de politie en ontmijningsdiensten is volgens een woordvoerster van Sete, de uitbater van het monument, “de gebruikelijke procedure in dit soort situaties, die niettemin zeer zelden voorkomen”.

Belangrijke toeristische trekpleister

De Eiffeltoren is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Frankrijk. Vorig jaar trok het monument 6,2 miljoen bezoekers. Die kunnen een kaartje kopen voor de tweede verdieping (116 meter hoog) of helemaal naar de bovenste verdieping (276 meter hoog) tegen een hoger tarief.

De toren is ontworpen en werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Het complete bouwwerk is 317 meter hoog tot aan de top van de vlaggenstok, zonder de televisieantennes mee te rekenen. Met de in 2022 geplaatste DAB+-antennes is de toren 330 meter hoog.