Eet u weleens een ‘kapsalon’? Zo ontstond de combinatie van frieten en pita 20 jaar geleden

Het verhaal van de snack begint in 2003 en bij de Kaapverdische kapper Nataniël Gomes. De kapper vroeg bij de Rotterdamse pitazaak El Aviva om een bakje friet met shoarma, sambal en looksaus. De baas van de zaak, Dervis Bengü, doopte de snack direct ‘kapsalon’ - naar het beroep van Gomes.

Bij ieder nieuw bezoek bleef Nataniël Gomes ‘zijn’ snack bestellen, maar al snel begon het gerecht op te vallen. Verschillende klanten informeerden naar de snack en vroegen of ze deze ook konden bestellen.

De eigenaar van de pitazaak bleef de snack maken, maar veelal op verzoek. Het groeide in eerste instantie uit tot een lokaal fenomeen, maar werd op een gegeven moment nagemaakt in andere steden, zoals Amsterdam. Op dat moment realiseerde eigenaar Dervis Bengü zich: dit gerecht hoort op de menukaart thuis.

‘Culinair exportproduct’

Helaas was Bengü te laat met het aanvragen van een patent, want ondertussen was het gerecht al overgenomen én omarmd door pitazaken over het hele land.

Echt rijk is hij er dus niet mee geworden, maar dat kapsalon een heus ‘culinair exportproduct’ is geworden, lijkt definitief bevestigd. Ook in België is het gerecht verkrijgbaar en geliefd onder shoarma- en snackliefhebbers.

Daar hebben ook Belgische liefhebbers die 1.800 calorieën wel voor over.