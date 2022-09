Eerste sterfgeval gelinkt aan apenpokkenvirus in ons land

Tot en met afgelopen maandag werden in ons land in totaal 706 gevallen met het virus gemeld. Het gezondheidsinstituut geeft wel aan dat het aantal nieuwe gevallen lijkt te dalen. Het meest recent gemelde geval, waarvoor informatie beschikbaar is, gaf op 23 augustus aan symptomen te ervaren.

Het overgrote deel van de gevallen zijn mannen - 699 van de 703 van wie het geslacht gekend is. Daarnaast werden 32 van de 617 personen waarover informatie gekend is, gehospitaliseerd.

De WHO meldde vandaag ook dat sinds het begin van de apenpokkenepidemie wereldwijd meer dan 50.000 gevallen geregistreerd werden, van wie 16 sterfgevallen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa lijkt het aantal besmettingen af te nemen.

“Er zijn bemoedigende vroege aanwijzingen - zoals bewezen in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje, het VK en andere landen - dat de uitbraak lijkt te vertragen”, zei Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa, dinsdag. “Om naar eliminatie in onze regio te gaan, moeten we onze inspanningen dringend verhogen.”

Nieuwe data van Sciensano tonen een duidelijke vertraging van het apenpokkenvirus in ons land. Dat is in lijn met cijfers elders in Europa. “Het lijkt onder controle te komen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).