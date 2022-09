Eerste stappen gezet voor nieuwe versie van eindtermen tweede en derde graad

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse onderwijskoepels moesten opnieuw om tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de eindtermen vernietigd had. De eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen moeten halen. Ze worden vastgelegd door het Vlaams Parlement. Deze onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs werden in 2021 herzien, maar de nieuwe versie viel niet bij iedereen in goede aarde.

Het Katholiek Onderwijs en het Steineronderwijs spanden een zaak aan bij het Grondwettelijk Hof. De eindtermen zouden te uitgebreid zijn en de vrijheid van onderwijs beperken. Het Hof gaf hen in juni gelijk en voorzag in een overgangsregeling: de eindtermen moeten in 2025 herzien zijn.

Dat duurde de onderwijspartners te lang. Er moet vaart in het proces komen zodat er snel duidelijkheid is voor scholen en leerlingen, vinden zij. Voor de zomer lukte het de minister en de koepels nog niet om tot een akkoord te komen. Maar nu zijn er afspraken gemaakt over hoe het pad naar nieuwe eindtermen er concreet uitziet. Hierbij zal er, in lijn met de uitspraak van het Hof, meer ruimte zijn voor scholen om hun eigen onderwijs vorm te geven. In het voorjaar van 2023 zouden de nieuwe eindtermen ontwikkeld moeten zijn.

In augustus maakte Katholiek Onderwijs Vlaanderen bekend dat het ook aangepaste eindtermen voor eerste graad secundair wil. De eindtermen van de eerste graad laten onvoldoende ruimte voor het pedagogische project van schoolbesturen, stelt de raad van bestuur. Die zet viel niet goed bij de Vlaamse regering en bemoeilijkte de onderhandelingen.