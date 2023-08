Eerste Spaanse Tourwinnaar Federico Bahamontes op 95-jarige leeftijd overleden

De ‘Adelaar van Toledo’ fietste zich in de geschiedenisboeken door in 1959 als eerste Spanjaard ooit de Ronde van Frankrijk te winnen. Dat was meteen ook zijn enige eindzege in een grote ronde. In de Tour finishte hij nog twee keer op het podium, in 1963 (tweede) en 1964 (derde). In de Ronde van Spanje was er een tweede plaats in 1957.

Bahamontes maakte vooral naam in de bergetappes. In de Tour won hij liefst zes keer het bergklassement: in 1954, 1958, 1959, 1962, 1963 en 1964. In de Vuelta in eigen land mocht hij twee keer (1957 en 1958) de bergtrui mee naar huis nemen. In de Giro was hij in 1956 de bergkoning. In elk van de drie grote rondes won hij minstens één rit. Tevens werd Bahamontes in 1958 Spaans kampioen op de weg. Hij stond bekend om zijn aanvalslust en explosiviteit. In totaal behaalde hij 74 profoverwinningen.

Sinds het overlijden van de Fransman Roger Walkowiak begin 2017 was hij de oudste nog levende Tourwinnaar. Nu is dat Jan Janssen. De Nederlander, in 1968 winnaar van de Ronde van Frankrijk, is intussen 83 jaar.

In 2018 bracht de stad Toledo nog een hulde aan zijn meest geprezen wielrenner, door omringend met grootheden als Miguel Indurain, Pedro Delgado, Carlos Sastre en Óscar Pereiro een standbeeld van Bahamontes te onthullen.