Eerste schepen van Knokke stapt op: ‘Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen’

Eerste schepen van Knokke-Heist Kris Demeyere heeft vandaag zijn ambt neergelegd. Dat meldt hij zelf in een open brief aan de inwoners van Knokke. Demeyere kwam dit jaar meermaals in opspraak. Zo werd hij in april voor onbepaalde tijd geschorst, had Audit Vlaanderen twee onderzoeken naar hem lopen en heeft het parket van West-Vlaanderen vorige maandag een onderzoek geopend naar Demeyeres aankoop van een hoeve waar hij eerder in naam van de gemeente over onderhandeld had.

“Bepaalde leden uit de meerderheid saboteren wetens en willens het beleid. Ik distantieer mij uitdrukkelijk van die obstructiepolitiek”, schrijft Demeyere in zijn open brief. “Sommigen ontzien niets of niemand. Bepaalde media publiceren halve waarheden en hele leugens. Op mijn website leest u de ware toedracht. Fouten en insinuaties in de berichtgeving worden stuk voor stuk weerlegd. Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.”

Demeyere neemt ook ontslag als gemeenteraadslid. Hij verlaat tevens Gemeentebelangen, de lokale partij waarvoor hij schepen was.