Eerste hulp bij nieuwjaarswensen: ‘Je kunt ook een elleboog geven in plaats van een kus’

Opnieuw nieuwjaren op kantoor na corona komt voor ­sommigen met een heilige schrik voor plakzoenen en gênant luchtkussen met collega’s. ‘Geef iemand een hand met een gestrekte arm om hem subtiel op een veilige afstand te ­houden’, tipt etiquette-expert Kevin Strubbe.

Op maandag 2 januari keren veel mensen terug naar ­kantoor en wisselen we nieuwjaarswensen uit. ­Kussen of niet kussen, is dan de vraag. Geeft dat sinds de pandemie een nog ingewikkelder sociaal ballet?

“Ja. Ik krijg er in mijn gastvrijheids- en etiquettetrainingen meer vragen over. Niet verwonderlijk, want de situatie is nog verwarrender dan anders. Door de pandemie zijn we ­eraan gewoon geraakt dat overheden en virologen vertelden wat mocht of niet, tot op het niveau van fysiek contact. Dat is straf, maar ook makkelijk, zeker voor wie de collegiale nieuwjaarskus vreest. Nu de pandemie achter ons ligt, zitten nog meer mensen met vragen hierover. Mag het? Moet het? Kun je eraan ontsnappen?”

En kan dat?

“Standaard in onze contreien is dat je in de privésfeer drie kussen uitwisselt met Nieuwjaar. Op de werkvloer is dat niet gebruikelijk, al er zijn er altijd uitzonderingen, bijvoorbeeld op recepties en feestjes of in bedrijven waar de sfeer heel los is. Maar doorgaans kus je je ­collega, klant of baas niet, ook niet met Nieuwjaar.”

Dus eigenlijk is dit alvast geen reden tot stress op de werkvloer?

“Nee, maar het is wel een jaarlijkse klassieker dat hier onzekerheid over ontstaat. Hoe zat dat nu weer? En door corona lijkt het allemaal nog complexer. Maar de pandemie biedt twijfelaars en mensen die zeker kussen van collega’s willen ontlopen net soelaas.

“Sinds corona zijn de elleboog en het vuistje namelijk heel normaal geworden. Voorheen zouden we het agressief gevonden hebben, mocht iemand die we willen kussen een elleboog uitsteekt. Nu wordt dat vlotjes aanvaard als signaal dat je geen dichtere toenadering wil. En hoewel de pandemie voorbij is, valt Nieuwjaar in het virusseizoen en kun je nu ook makkelijker dan ooit verbaal aangeven dat je nog geen kussen uitwisselt om het veilig te houden.”

Wat bij twijfel? Moet je eerst vragen of je een collega mag kussen?

“Nee, het is aan de ander om dat aan te geven. Doorgaans ­bepaalt de vrouw in het sociale verkeer of er gekust wordt en volgt de man het aantal kussen dat de vrouw geeft. Dan voorkom je luchtkussen. Maar kussen met Nieuwjaar op het werk is dus zeker niet standaard. Daarmee wijk je als kusser af van de geplogenheden.

“Het mag natuurlijk wel. De moderne etiquette luidt: doe vooral waar je je het beste bij voelt, maar wees duidelijk. Wil je kussen, geef dat dan aan, maar accepteer vlot het signaal dat een ander dat niet wil. Wil je niet kussen, zoek dan geen flauwe excuses en praat vanuit jezelf: ‘Ik heb besloten om het voorlopig nog wat voorzichtig aan te doen en tijdens deze periode niet te kussen of geen handen te geven.’ Want ja, ook een hand geven is door corona minder vanzelfsprekend geworden.”

Hoe kan je beleefd weigeren zonder gebruik te maken van een coronachoreografie?

“Vergeet niet dat je lichaamstaal ook op andere manieren erg kan helpen. Geef je iemand een hand met een gebogen arm dan kom je sowieso al wat dichterbij en dan stijgt de kans op kussen gevoelig. Geef je iemand een hand met een gestrekte arm, dan hou je die persoon, zonder dat die het voelt of zonder dat het opvalt, op een veilige afstand. De kans dat die persoon je alsnog zal proberen te zoenen is dan ineens een heel pak kleiner.

“Zelf durf ik ook wel eens, wanneer ik op een receptie bij een groepje aankom, mijn hand in de lucht te steken, kort ‘hallo’ te zeggen en iedereen ­enthousiast een ‘Gelukkig nieuwjaar’ te wensen. Wil je toch kussen, wees dan zeker consequent. Kus je die ene ­collega niet, dan geef je ook geen zoen aan de andere collega’s.”