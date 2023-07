Eerste gevolgen van acteursstaking voelbaar: geen cast op rode loper bij première ‘Haunted Mansion’

De première van Haunted Mansion is het eerste grote evenement waarop de door acteursvakbond SAG-AFTRA uitgeroepen staking, waaronder dus niet opdagen op premières, een zichtbaar effect heeft.

Onlangs brachten Jamie Lee Curtis, Owen Wilson en LaKeith Stanfield wel nog een bezoek aan Disneyland om een promoclip op te nemen voor hun nieuwste film. Die is gebaseerd op de gelijknamige attractie in het pretpark en dus mocht het drietal - in gethematiseerde outfits - daar even aan de slag gaan om de bezoekers dé verrassing van hun leven te bezorgen.

Bij ons is de film, die het verhaal vertelt over een vrouw en haar zoon die een bont gezelschap van zogenaamde spirituele experts inschakelen om hun huis te bevrijden van bovennatuurlijke krakers, vanaf 26 juli te zien in de bioscoop.