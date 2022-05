Eerste geval van apenpokken vastgesteld in ons land

“Het gaat om iemand die zich bij ons in Antwerpen heeft gemeld met klachten. Er zijn stalen afgenomen, die zijn verstuurd naar een referentielabo in Nederland en laat vandaag hebben we de finale bevestiging gekregen dat het gaat om het apenpokkenvirus. De persoon is kwestie is niet heel ziek”, zegt de onderzoeker.

Sinds begin deze maand zijn al enkele tientallen besmettingen geteld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen. Het virus was al opgedoken in Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en nu dus ook in ons land.

Hoe het komt dat het virus zich plots meer lijkt te verspreiden, is nog onduidelijk. Het is wel vrij uitzonderlijk. “We hebben nog nooit gezien dat het in verschillende westerse landen tegelijkertijd opduikt”, zegt Isabel Brosius aan De Morgen.

Wat weten we al over het virus?

Het apenpokkenvirus is een zeldzame virale infectie die zich niet snel verspreidt van mens op mens. De eerste symptomen kunnen gaan van koorts, hoofdpijn en spierpijn, tot gezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Er kan zich ook een huiduitslag voordoen, die meestal begint in het gezicht en zich dan verspreidt naar andere delen van het lichaam. Uiteindelijk vormen er zich korsten die na een tijdje van de huid vallen.

De meeste mensen genezen na enkele weken. In uitzonderlijke gevallen worden patiënten ernstig ziek.

Het erg zeldzame virus werd voor het eerst in 2018 in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. Sindsdien waren er nog een paar bevestigde gevallen. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden.