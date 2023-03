Eerste exitpolls: BBB is grootste partij in Noord-Holland én Overijssel, Forum voor Democratie grote verliezer

Volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de NOS, is de BBB met 9 zetels iets groter in de provincie Noord-Holland. De VVD komt op 8 zetels, wat binnen de foutmarge van de exitpoll is. PvdA en GroenLinks, die een progressief stadsfront vormen, halen beide 7 zetels. De grote verliezer is Forum voor Democratie, dat zakt van 9 zetels naar slechts eentje.

In een eerste reactie laat Ingrid de Sain, BBB-fractievoorzitter in Noord-Holland, weten dat haar partij “klaar is om mee te besturen”. Ook in landelijke provincies zoals Drenthe, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland hoopt de partij, die zich fel profileert tegen het stikstofbeleid, de grootste te worden.

In de provincie Overijssel maakt BBB die ambitie alvast waar, met een monsterscore van 17 zetels. Voor de traditionele partijen is het een bloedbad. Centrumpartij CDA, voorheen de grootste, ziet zijn zetels er meer dan halveren van 9 naar 4. Ook de VVD en GroenLinks blijven er op 4 zetels steken.

De samenstelling van de Provinciale Staten is van belang, omdat op dat beleidsniveau belangrijke knopen omtrent de regionale economie en ruimtelijke ordening worden doorgehakt. Zo ook de invulling en uitvoering van het stikstofbeleid dat door de regering wordt uitgetekend. Indirect kiest Nederland ook de Eerste Kamer, een belangrijke schakel in het wetgevend proces.