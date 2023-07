Eerste Europese bloedtransport per passagiersdrone in Sint-Truiden. ‘Zeer belangrijk voor volgende stap naar effectieve gebruik voor medische toepassingen’

Het gaat om een Ehang 216 AAV van dronefabrikant EHang Holdings Limited, een passagierstoestel met 2 zitplaatsen en 16 elektromotoren dat op kruissnelheid 130 km/u vliegt en maximaal 30 minuten in de lucht kan blijven. De vlucht werd begeleid door het Belgische Helicus, dat droneapplicaties en technologieën voor medisch transport ontwikkelt.

Volgens Helicus-CEO Mikael Shamim was het de eerste keer dat dit type drone in België de lucht inging, en ook de eerste keer in Europa dat dat gebeurde voor een medisch transport. “Tot nu toe kon er nog nooit een toestel van dit type zo dicht bij bebouwd gebied vliegen”, zegt hij. Volgens Shamim is de autorisatie “zeer belangrijk om de volgende stap te kunnen voorbereiden naar het effectieve gebruik voor medische toepassingen in de dagelijkse omgeving”.

Toch moet er op Europees vlak nog heel wat gebeuren vooraleer dergelijke drones ook effectief medische transporten kunnen uitvoeren. Volgens eerste schepen van Sint-Truiden en Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is de EU daar effectief mee bezig. “Maar zoals je ziet, gaan technologie en innovatie sneller dan de regelgeving. We gaan er in Europa toch over moeten waken dat we de evolutie kunnen volgen van deze technologie en innovatie, want de toepassingen hier kunnen enorm zijn.”

Ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ziet enorme voordelen in het gebruik van de toestellen. “Drones maken het mogelijk om complexe missies uit te voeren met een efficiëntie die voorheen ongekend was, terwijl ze tegelijkertijd goedkoop en milieuvriendelijk zijn. Sommige missies die met helikopters of lichte vliegtuigen worden uitgevoerd, kunnen nu door drones worden uitgevoerd, wat de CO2-voetafdruk van deze missies sterk vermindert”, zegt hij. (BELGA)