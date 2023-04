Eerste boetes voor hardnekkige weigeraars digitale meter

Fluvius had juridische stappen aangekondigd. De digitale meter is verplicht in de Europese Unie. Wie zijn afspraak voor de installatie stelselmatig blijft negeren of de installateur meermaals niet binnen laat, krijgt een aangetekende brief in de bus.

Wie ook de ingebrekestelling van Fluvius negeert, zal er nog een tweede krijgen, opnieuw met kosten. Komt er dan nog steeds geen reactie, dan volgt een dagvaarding voor de rechtbank. Zulke gevallen zijn er nog niet, zegt Fluvius.