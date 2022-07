Een warme week, en dit weekend wordt het zelfs echt heet. Maar 40 graden? Wellicht niet

Vandaag blijft het droog. In het westen, het noorden en het oosten van het land krijgen we eerst nog te maken met nevel of mist en wolkenvelden, maar elders begint de dag met zon. Later wordt het overal zonnig. De maxima schommelen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

Ook maandagavond en maandagnacht blijft het droog. De minima schommelen dan tussen 5 en 12 graden in de Ardennen en tussen 11 en 15 graden elders.

Dinsdag wordt het zonnig en warmer. Het kwik stijgt tot 26 graden in de Ardennen en met maxima die oplopen naar 25 of 26 graden in de Ardennen en tot 30 of 31 graden op de warmste plekken van het land. De wind waait overwegend zwak en veranderlijk.

Woensdag is gedeeltelijk bewolkt. In de namiddag komt er iets minder warme lucht aanzetten vanuit het noordwesten. Maar toch verwacht het KMI maxima tussen 25 en 28 graden. Lokaal kan het zelfs 30 graden worden. Eerst is de wind zwak uit het westen, later matig uit een noordelijke richting.

Donderdag wordt het vrij zonnig, met hier en daar wolkenvelden. Een noordelijke stroming houdt het kwik op gematigde waarden, met 26 graden in het binnenland en iets hogere temperaturen in het zuiden. Het blijft droog.

Gaan we volgende week richting 40 graden?

Komend weekend stijgt het kwik verder. Zaterdag zal het op meerdere plaatsen rond de 30 graden zijn. Zondag gaan de temperaturen “ruim boven de 30 graden”, volgens het KMI. Hier en daar zou het zelfs 35 graden worden.

Volgende week maandag wordt het zelfs nog heter. Dan zouden we maxima krijgen tussen 33 en 37 graden. “Er zijn zelfs modellen die nog wat hoger gaan”, klinkt het bij VRT-weerman Frank Deboosere. Of we de kaap van de 40 graden ronden, lijkt hem minder waarschijnlijk. “Dat zou dan record-warm zijn. De rechtstreeks import van Noord-Afrikaanse lucht betekent dat we echt wel gaan zweten. 40 graden kan, als alle parameters juist staan. Maar persoonlijk hoop ik dat het er niet van komt, 37 graden is ook al bijna koorts.”