Een schijfje augurk uit een cheeseburger op het plafond plakken? Dat is dan 6.150 euro

In de Michael Lett Gallery in het Nieuw-Zeelandse Auckland exposeert de Australische kunstenaar Matthew Griffin met enkele opzienbarende werken. Een daarvan is Pickle, dat in se niets meer is dan een schijfje augurk met ketchup uit een cheeseburger van McDonalds. Het schijfje is door Griffin op het plafond van de tentoonstelling gegooid, waar het sindsdien roerloos is blijven hangen.

De reacties op Griffins werk zijn op z’n minst uiteenlopend te noemen. ‘Geniaal’ en ‘briljant’ voor de ene, ‘debiel’ voor de andere. Volgens Ryan Moore, directeur van de tentoonstelling, zijn de reacties deel van het werk. “Een lacherige opmerking is oké, want het is ook een grappig werk.”

Matthew Griffins Pickle aan het plafond van de tentoonstelling Beeld Courtesy of the artist and Fine Arts, Sydney.

Tegen ijdelheid

Volgens het internationale kunstmagazine ArtForum ligt Pickle volledig in de lijn met Griffins reputatie. Hij staat erom bekend cynisch om te gaan met de ijdelheid en arrogante houding van kunstenaars. Moore vindt dat het werk aansluit bij de tradities van hedendaagse kunst door de manier waarop “waarde en betekenis tussen mensen wordt gegenereerd” in vraag te stellen. Op de vraag of het ook Kunst met een grote K is, wou Moore niet ingaan.

Aan Pickle hangt een stevig prijskaartje. Wie het werk wil kopen, legt al snel 6.150 euro neer. Daarbovenop zijn de kosten van de hamburger (2,73 euro) ook voor de koper, die instructies krijgt over hoe ze het werk kunnen nabouwen in hun eigen ruimte.

De banaan van Maurizio Cattelan tijdens de Art Basel in Maimi in 2019. Beeld maurizio cattelan

Het werk heeft iets weg van het beruchte kunstwerk van de Italiaanse artiest Maurizio Cattelan, die een rijpende banaan tegen de muur plakte met ducktape tijdens Art Basel in Maimi in 2019. Dat werk werd uiteindelijk gekocht voor 12.000 euro en prompt opgegeten door de New Yorkse performancekunstenaar David Datuna.