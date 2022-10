‘Een perfect jaar’: wereldkampioen Remco Evenepoel als held onthaald op bomvolle Grote Markt in Brussel

Op de Grote Markt in Brussel is Remco Evenepoel als een ware held onthaald. Het plein staat bomvol met supporters, die allemaal zijn naam scandeerden. De wielerkampioen werd op het balkon vergezeld van verschillende ploegmaats en begeleiders, zoals Iljo Keisse, Yves Lampaert, en Pieter Serry. Evenepoel zelf hield het behoorlijk kort: “We waren met 8 op het WK, ik denk dat we nog vijf jongens hebben die hier niet zijn. Zij verdienen even veel aandacht als ik. Ik moet zoveel mensen bedanken. Dit was een perfect jaar!”

REMCO pic.twitter.com/YGOqjnm2Md — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) 2 oktober 2022

Eerder vandaag werd de wereldkampioen wielrennen en winnaar van de Vuelta al gehuldigd als ereburger van Schepdaal. Hij werd op het parkeerterrein van het cultuurcentrum in opgewacht door enkele tientallen supporters, waarvan er velen in het rood waren uitgedost. In het centrum zelf wacht hem een receptie, in aanwezigheid van burgemeester Willy Segers en de andere ereburgers van Dilbeek. Onder meer oud-voetballer Paul Van Himst, die uitgerekend vandaag zijn 79ste verjaardag viert, en de 98-jarige actrice Alice Toen zijn van de partij.

Rond 13 uur werd hij officieel gehuldigd als ereburger, op een podium op het parkeerterrein, waarna hij vertrok richting de Grote Markt in Brussel, voor het tweede deel van de huldiging.

“Het is hele eer om dit te kunnen meemaken”, zei de wielerkampioen zelf. “Gehuldigd worden als ereburger van je woonplaats, zeker op zo’n jonge leeftijd, is iets heel speciaals. Ik kijk ook uit naar de verschijning op de Grote Markt in Brussel, straks. Ik denk dat het allemaal pas zal doordringen als ik daar sta.”

Die tocht naar Brussel legt hij in een cabrio af. Het gaat om een gepersonaliseerde wagen met twee regenboogstrepen en verwijzingen naar de wereldkampioenentrui en de rode leiderstrui van Evenepoel in de Vuelta. Wie wil, kan met de fiets achter de wagen aanrijden. Die fietstocht zal leiden via het supporterscafé van Evenepoel in Schepdaal, en vervolgens via Sint-Anna-Pede en Anderlecht naar Brussel. De fietsbrigade van de Brusselse politie zorgt voor de begeleiding.

Intussen betuigt een andere jonge Brusselaar ook hulde aan de kersverse Wereldkampioen. Manneken Pis heeft voor de gelegenheid immers zijn nationale wieleruitrusting aangetrokken.

