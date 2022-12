Een op vijf bedrijven wil besparen op personeel volgend jaar, ‘maar tussen aankondigen en doen zit nog een grote kloof’

Zes op de tien bedrijven willen volgend jaar de kosten drukken, blijkt uit een bevraging door hr-dienstengroep Acerta bij 1.200 kmo’s en grote bedrijven. Vier op de tien willen de energiekosten verlagen. Achttien procent van de deelnemers aan de bevraging geeft aan ook op personeelskosten te willen besparen.

“Door de stijgende energiekosten en de inflatie is dat niet onlogisch”, zegt Julie Rousseau, senior consultant bij Acerta. “We hadden eigenlijk hogere percentages verwacht.”

De werkgeversorganisaties komen zelf met hogere cijfers. Zo blijkt uit een nieuwe periodieke bevraging van Unizo bij ruim 600 kmo’s dat 35 procent als gevolg van de loonindexatie minder werknemers tewerkstelt of denkt tewerk te stellen. “Een op de drie kmo’s gaat het dus met minder werknemers doen om de loonstijging van de anderen te kunnen betalen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Een klein kwart van de kmo’s denkt daarbij aan minder vaste contracten, door ontslag of natuurlijke afvloeiing. Zestien procent wil minder tijdelijke contracten inzetten en 6 procent wil samenwerkingen met freelancers on hold zetten of stopzetten.

Danny Van Assche (Unizo) en Pieter Timmermans (VBO) tijdens sociaal overleg met de regering in Brussel, vorige maand. Beeld BELGA

Ondernemersvereniging Voka liet eerder al weten dat een op de drie ondernemingen verwacht het de komende maanden met minder personeel te zullen doen.

Niet-financiële ondersteuning

Gevraagd of ze van plan zijn initiatieven te nemen om hun werknemers extra te ondersteunen in deze moeilijke tijden, geeft 40 procent van de deelnemers aan de Acerta-bevraging aan dat niet van plan te zijn. Twaalf procent wil dat wel doen, bijna de helft weet het nog niet. “Een extra financiële inspanning boven op de verplichte loonindexatie ligt moeilijk”, zegt Van Assche.

Werknemers ondersteunen kan ook op niet-financiële manieren, merkt Rousseau op. “Investeren in mentaal welzijn, weerbaarheid en motivatie van medewerkers is in onzekere tijden minstens even belangrijk”, aldus Rousseau.

“Het beste wat werkgevers kunnen doen is de systematische aanvallen op de loonindexering staken”, zegt David Van Bellinghen van vakbondsorganisatie ACV. Gina Heyrman van het ABVV nuanceert de nieuwe cijfers. “Het gaat hier om verwachtingen. En die zijn vaak negatiever dan de economische realiteit.”

Ook volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) valt nog af te wachten of het allemaal zo’n vaart zal lopen. “Mensen ontslaan zit niet zo in onze cultuur. En de strijd om goede krachten doet werkgevers wel twee keer nadenken voor ze werknemers aan de deur zetten. Januari wordt een spannende maand, maar tussen iets aankondigen als drukkingsmiddel, en het effectief doen, gaapt nog een hele kloof.”