Eén op twee reizigers positief: Italië verplicht coronatesten voor reizigers uit China, voorlopig geen maatregelen in België

Op de luchthaven van Milaan, Malpensa, werden maandag al alle reizigers uit China getest die toekwamen. Op de eerste vlucht vanuit Beijing bleken 35 van de 92 passagiers een positieve test af te leggen. Op de tweede vlucht, vanuit Shanghai, bleken zelfs 62 van de 120 passagiers besmet te zijn.

“De maatregel is daarom essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus en voor het beschermen van de Italiaanse bevolking”, zegt Schillaci.

België legt voorlopig geen beperkingen op voor reizigers uit China, laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten. De bevolking is goed beschermd door vaccinatie, al dan niet in combinatie met een eerdere coronabesmetting, klinkt het. Bovendien zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een nieuwe variant. Alles samen betekent dat dat de sitautie in China momenteel niet bedreigend is voor ons land, aldus de minister.

Niet-essentiële reizen afgeraden

De Belgische regering volgt de situatie wel op de voet op en oriënteert zich vooral op het advies van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC, aldus Vandenbroucke. “Uit contacten die we vandaag hebben gehad blijkt dat het ECDC de beoordeling voorlopig niet wijzigt.” Het centrum pleit nog altijd tegen inreisbeperkingen vanuit China. Morgen is er wel een vergadering van het Health Security Committee op Europees niveau. De overheid wacht dat af. Intussen heeft Vandenbroucke een update gevraagd van het laatste advies van de RAG, de Risk Assessment Group.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib broedt voorlopig niet op extra maatregelen. Buitenlandse Zaken raadt niet-essentiële reizen van Belgen naar China wel af “tot de situatie stabiliseert”, omdat er geen officiële informatie beschikbaar is over het aantal besmettingen of de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, en er geen duidelijke maatregelen zijn.

Archiefbeeld. Beeld EPA

37 miljoen besmettingen op een dag

Na een zeldzame protestgolf heeft Beijing de afgelopen weken vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat leidt tot veel meer besmettingen in China, dat meer dan twee jaar een zeer streng beleid heeft gevoerd. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week wel 37 miljoen mensen besmet op één dag.

De Chinese besmettingsgolf leidt ook in andere landen tot zorgen. Taiwan wil vanaf 1 januari mensen die uit China arriveren op corona gaan testen. De VS denken er ook over beperkingen voor reizigers vanuit China in te voeren. Japan gaat vanaf vrijdag het vliegverkeer vanuit China naar maximaal vier luchthavens in Japan loodsen, waar reizigers uit China, exclusief de autonome regio’s Hongkong en Macau, een coronatest moeten doen.

De Duitse regering heeft eerder vandaag al laten weten momenteel geen redenen te zien om nieuwe reisbeperkingen af te kondigen voor mensen die uit China het land binnen reizen. Dat komt volgens een regeringswoordvoerder omdat er geen sprake is van een nieuwe gevaarlijke variant van het coronavirus. Pas als daar sprake van zou zijn, zou een quarantaine van twee weken na aankomst verplicht worden.