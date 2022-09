Eén op de drie van de mensen met diabetes type 2 weet niet dat hij de ziekte heeft

Diabetes type 2 wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Toch is niet per se ouder worden de oorzaak van de aandoening, wel een ongezonde levensstijl. De toenemende obesitascijfers baren de Diabetes Liga dan ook zorgen: 59,5 procent van de volwassen Belgen heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overgewicht.

Door een gebrek aan lichaamsbeweging en een ongezonde voeding krijgen steeds meer mensen, ook op jongere leeftijd, de diagnose diabetes type 2. “Nu al toonde de WHO aan dat in België één op de vier kinderen lijdt aan overgewicht”, zegt Arnout Wouwers, algemeen directeur van de Diabetes Liga. “Als we het tij niet snel keren, zal dit leiden tot een toename aan personen met diabetes type 2 bij de jongere generaties.”

Campagne

Daarom lanceert de Diabetes Liga met steun van de Vlaamse overheid dit jaar een preventiecampagne die zich, onder meer via de huisartsen, richt op personen met een verhoogd risico op diabetes type 2. Om de campagne kracht bij te zetten roept de Liga november uit tot maand waarin alle spotlights op diabetes gericht zijn.

De hele maand organiseert de vzw wandelingen en andere evenementen. Ook rolt ze twee programma’s – waaronder een voor zwangere vrouwen – verder uit om personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 op te sporen en te begeleiden naar een gezonde levensstijl.

“Je kan het risico op diabetes type 2 met de helft verminderen door gezonder te leven", zegt Wouwers. “Het komt vaak neer op het volgende: stoppen met roken, vaker bewegen en het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon.”