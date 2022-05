Een Oekraïense soldaat heeft al zijn foto’s van Azovstal op internet gezet. Daarna werd hij gevangengenomen – bekijk ze hier

Een strijder van het Azov-legioen heeft de foto’s gedeeld die hij de afgelopen maanden maakte van het leven onder de belegerde staalfabriek in Marioepol. Even later werden de fotograaf en zijn medestrijders gevangengenomen door Rusland.

Dmytro Kozatsky, strijder en fotograaf van het Azov-regiment, heeft de maandenlange belegering van de Azovstal-staalfabriek gedocumenteerd. Voordat hij gevangen werd genomen door Russische troepen plaatste hij zijn foto’s op de sociale media, met daarbij het verzoek om ze zoveel als mogelijk te delen. Een deel van de foto’s werd eerder ook al gedeeld op Telegram.

Azov verdiende zijn sporen in 2014 als een beruchte, neonazistische militie. De brigade maakt deel uit van de Oekraïense strijdkrachten en het laatste verzet dat maandenlang standhield in de Azovstal-staalfabriek in Marioepol.

Let op: de reeks bevat beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.

Beeld Dmytro Kozatsky/Azov Regiment

