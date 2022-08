‘Een levensveranderende show’: Stromae maakt indruk op Nederlandse festival Lowlands

“Wie er op voorhand nog aan twijfelt, weet het na afloop: Stromae is dé headliner van Lowlands 2022”, steekt de Volkskrant van wal. “De publiekstoeloop is nog veel groter dan zaterdag bij de Arctic Monkeys. De podiumproductie in de Alpha grijnst ons toe: dit is de apotheose.”

Volgens de Nederlandse krant onderstreepte Stromae dat hij, behalve hiphopjongen, ook een moderne Jacques Brel van het multiculturele Brussel is, “met de eenvoudige boodschap dat de ene dag nu eenmaal beter is dan de andere”.

Beeld Ben Houdijk

Ook Het Parool zag een druk bezochte show, die enthousiast werd ontvangen. “Terecht ook, want Stromae, de man die een brug sloeg tussen het aloude Franse chanson en de allernieuwste elektronische muziek, is in vorm”, klinkt het.

“Hij zingt als een hedendaagse Jacques Brel, met zo’n lekker ronkende dictie en zwaar aangezette uithalen. De vier muzikanten die hem begeleiden, laten horen dat ook elektronische muziek zich goed live laat uitvoeren. De futuristisch ogende lessenaars waarachter zij staan, lijken te mogen worden opgevat als een knipoog naar Kraftwerk, aldus Het Parool, dat het publiek pas echt fanatiek zag dansen toen Stromae ‘Alors on danse’ inzette, zijn doorbraakhit van twaalf jaar geleden.

Beeld Ben Houdijk

‘Levensveranderende show’

NRC sprak zelfs van een “levensveranderende show” van onze landgenoot. “Creatieve duizendpoot Stromae overtreft zichzelf op Lowlands met een visueel overdonderende show van wereldklasse. Mensen lichtvoetig laten dansen op donkere liedjes, dat is knap”, schrijven de Nederlanders. “De strak geregisseerde show van de Belgisch-Rwandese artiest is een cross mediaal kunstwerk met eigen narratief vol bioscoopfilm-elementen, een robothond waarvoor de zanger drie technici meenam en een creatief team dat groter is dan een voetbalelftal.”

3voor12, het platform voor popmuziek van de Nederlandse publieke omroep VPRO, zag de “Belgische maestro” Lowlands naar een climax dirigeren. “De headlineshow van Stromae is alles wat je wil van zo’n laatste headlineshow: muzikaal strak, visueel spectaculair, zwalkend van emotionele diepgang naar vreugdevolle euforie. Een ware return to form van de Belgische meester.”