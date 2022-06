Een jaar na zijn dood ligt lichaam van softwarepionier McAfee nog altijd in Spaans mortuarium

McAfee werd op 23 juni vorig jaar dood gevonden in zijn cel in een gevangenis bij Barcelona, op 75-jarige leeftijd. Hij zat vast op verdenking van belastingfraude en zou worden uitgeleverd voor berechting in de Verenigde Staten.

Uit de autopsie kwam naar voren dat hij was overleden door zelfmoord, maar zijn weduwe Janice Dyson betwist dat. Zij dringt aan op een nieuwe lijkschouwing en verder onderzoek. Een onderzoeksrechter weigerde dat, maar daartegen is Dyson in beroep gegaan. Die zaak loopt nog.

Janice Dyson, de weduwe van John McAfee. Beeld AP

McAfee richtte in de jaren tachtig het bekende antivirusbedrijf McAfee op en stortte zich later in de cryptovaluta. De Amerikaanse justitie verdacht hem ervan dat hij van 2014 tot en met 2018 geen belastingaangifte had gedaan en dus miljoenen dollars niet had aangegeven.

Volgens de zakenman waren de beschuldigingen politiek gemotiveerd, omdat ze te maken zouden hebben met zijn politieke ambities: hij wilde meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zou dan de fiscus gaan aanpakken.

In oktober 2020 werd hij gearresteerd in Barcelona.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.