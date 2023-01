Eén gewonde bij aanval met ‘groot slagersmes’ in station Brussel-Zuid

“Een Franse politieagent in burger zag op weg naar de uitgang van het station een bebloed persoon op de grond liggen. Naast hem stond een man met een mes”, klinkt het op RTL Info. De agent probeerde de dader tot rede te brengen, maar zonder succes. “Twee beveiligingsagenten die ter plaatse kwamen, profiteerden van een moment van onoplettendheid bij de dader. Die werd tegen de grond gewerkt en te ontwapend. Daarbij kregen ze hulp van de Franse agent.” De dader werd in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse was.

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk, maar het lijkt te gaan om een vechtpartij. “De federale spoorwegpolitie is dinsdagvoormiddag inderdaad tussengekomen voor een vechtpartij tussen twee personen in het station Brussel-Zuid”, klinkt het bij de federale politie. “Eén van beiden heeft daarbij gebruik gemaakt van een mes, en er raakte één persoon lichtgewond.”

De dader is ter plaatse gearresteerd. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De federale politie bevestigde aan ‘Le Soir’ dat die persoon niet in levensgevaar verkeert.