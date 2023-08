Een enkelband waarschuwt straks een slachtoffer wanneer een dader dichtbij is

De nieuwe enkelbanden hebben een slachtofferapplicatie die kan waarschuwen wanneer een dader in de buurt van het slachtoffer komt. Ook kan het een waarschuwingssignaal afgeven wanneer een dader zijn verbod om in bepaalde gebieden te komen, schendt.

“Dit systeem wordt onder meer in Spanje intensief gebruikt bij zo’n 4.000 koppels. Het ondersteunt een door de rechtbank uitgesproken contactverbod. Als een dader toch in de buurt komt, dan kunnen dader en slachtoffer gewaarschuwd worden en kan er sneller opgetreden worden. Dat garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust,” vertelde Demir dinsdag in Genk.

“Het is een staaltje Big Brother-gedrag van de overheid, want dat is exact wat die jongeren nodig hebben. De enkelband die hun komen en gaan registreert, is een hulpmiddel van de echte ‘grote broer’ die bestaat uit een omkadering van justitie, politie en hulporganisaties die er alles aan doen om de jongeren op het rechte pad te houden”, aldus Demir. “De nieuwe enkelbanden mogen niet als wondermiddel beschouwd worden, want nog te vaak zien we dat niet de juiste profielen gekozen worden voor de gunst die een enkelband hoort te zijn.”

Er is ook sprake van een toename in (elektronisch) toezicht. In 2023 hebben 1.300 meer mensen een enkelband gekregen in vergelijking met dezelfde periode in 2022. “De zoveelste stijging op rij. Het VCET staat dus voor gigantische uitdagingen. De technologie maakt het ook mogelijk om minderjarige delinquenten die buiten hun gemeenschapsinstelling hun schoolloopbaan kunnen afmaken, actief te volgen en een duidelijk zicht te krijgen op de routes die ze van en naar school afleggen”, legt Jef Verlinden, afdelingshoofd van het VCET, uit.

Zuhal Demir test de enkelband. Beeld RV

“De nieuwe enkelbanden mogen niet als wondermiddel beschouwd worden”, vindt Zuhal Demir. “Want nog te vaak zien we dat niet de juiste profielen gekozen worden voor de gunst die een enkelband hoort te zijn.” Demir vervolgt dat de nieuwe enkelbanden wél een stap vooruit zijn. “Maar technologie kan niet alles oplossen. Er moeten in de wetgeving zeer duidelijke uitsluitcriteria zijn voor wie een enkelband kan krijgen.”

Door de nieuwe enkelbanden en door de toename van het elektronisch toezicht is het personeelsbestand van het VCET, dat onder het Agentschap Justitie en Handhaving valt, van 55 naar 110 personeelsleden gegaan. Vlaanderen telt in totaal bijna 6.500 enkelbanden.