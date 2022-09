‘Een echte oorlogsdaad’: Vlaanderen en Brussel botsen over geluidshinder Zaventem

Al decennia kibbelen de Vlaamse en Brusselse regering over de geluidshinder die het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Zaventem veroorzaakt. Het dossier werd al die tijd van regering op regering doorgegeven. Maar sinds maart dit jaar startte minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in alle stilte gesprekken op tussen de bevoegde federale en gewestelijke ministers.

Die gesprekken leidden zelfs tot een voorakkoord, zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). De Morgen kon het akkoord inkijken. In de ‘gemeenschappelijke verklaring’, zoals het document officieel heet, beloven de verschillende regeringen onder meer om samen naar een oplossing te zoeken en om een onafhankelijk controleorgaan voor geluidshinder op te richten.

Maar Vlaanderen verhindert die samenwerking nu, zegt Maron. In een van de aanpassingen die de Vlaamse regering naar zijn kabinet stuurde, eist Vlaanderen onder meer het recht om de gemeenschappelijke verklaring eenzijdig op te zeggen, ‘indien ze oordeelt dat haar economische belangen of deze van haar inwoners in het gedrang komen’. “Een echte oorlogsdaad”, noemt Maron die eenzijdige actie.

Een vergadering eind juni over de aanpassingen moest volgens Maron geannuleerd worden, omdat de Vlaamse regering weigerde aanwezig te zijn. “De insteek van de verklaring is nochtans niet om een bepaalde regio meer geluidsoverlast te bezorgen”, vertelt Maron. “Maar om bijvoorbeeld het aantal vluchten in het algemeen te laten dalen. De Vlaamse regering verkiest nu duidelijk de economische belangen van de luchthaven van Zaventem boven de levenskwaliteit van haar inwoners.”

Maar op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) klinkt een ander verhaal. Volgens haar is de gemeenschappelijke verklaring geen voorakkoord die door alle partijen onderhandeld is, maar een voorstel van federaal minister Gilkinet waar alle regeringen nadien nog hun bezwaren over mochten insturen.

Op de vraag waarom Vlaanderen niet is komen opdagen op het laatste overleg voor de zomer, reageert woordvoerder Andy Pieters verbaasd: “Het klopt dat we het met bepaalde fundamentele passages niet eens waren, zoals die over de Brusselse geluidsnormen. Maar nadien hebben wij hier niets meer over vernomen. Het overleg op 29 juni is door de Brusselse regering zelf geannuleerd. Als minister Maron het probleem echt wil oplossen, moet hij maar de minister zelf bellen, in plaats van de pers.”

Het communautair gevoelige dossier van de geluidshinder verhit zo opnieuw de gemoederen tussen de gewesten. Al sinds de eerste vluchten in en uit Zaventem proberen Vlaanderen en Brussel de geluidshinder naar elkaars inwoners door te schuiven. Verschillende federale ministers probeerden de partijen tevergeefs te verzoenen.

Zo was er de mislukte poging van ex-minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) om nachtvluchten af te schaffen. En een studie die de vorige minister van Mobiliteit François Bellot (MR) bestelde, om voor eens en voor altijd een objectieve blik te krijgen op het probleem, werd eerst betwist door de Brusselse en vervolgens door de Vlaamse regering. Een voorakkoord waarin alle regeringen beloven samen te werken rond het dossier, had volgens Maron een belangrijke doorbraak kunnen betekenen.