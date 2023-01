Eén dode en vier gewonden door man met machete in Zuid-Spaanse kerk

De steekpartij vond “kort voor 20 uur” plaats in de kerk van San Isidro in Algeciras, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een politiebron vertelde aan AFP dat de gedode persoon een koster was en een van de gewonden een priester. Volgens de lokale media was de aanvaller gewapend met een machete.

Hij zou in de eerste kerk ruzie hebben gemaakt met een geestelijke en hem hebben gestoken. Daarna zou hij naar een andere kerk zijn gegaan en daar de koster hebben gedood.

“De feiten worden geanalyseerd en onderzocht. Het is momenteel niet mogelijk om de aard van de aanval vast te stellen”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er wordt onderzocht of het om een terroristische aanslag gaat.

De kranten El Mundo en El Pais schrijven dat de verdachte uit Marokko komt. Hij is aangehouden. Het is nog niet bekend wat het motief was.

Beeld AP