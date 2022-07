Een dode en een zwaargewonde na brand in woon-zorgcentrum in Aarschot: brand vermoedelijk aangestoken

De eerste bevindingen van de branddeskundige en het labo wijzen op een aangestoken brand. Dat bevestigt Sarah Callewaert van parket Leuven aan Het Laatste Nieuws. Het onderzoek wordt nu verder gevoerd. De brand begon omstreeks 22:41 op de tweede verdieping. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de 162 aanwezigen te evacueren. Omstreeks één uur ‘s nachts was de brand onder controle.

In totaal werden ruim honderd bewoners geëvacueerd uit het rusthuis. Ze werden in de eerste plaats naar de stadsfeestzaal gebracht. Ondertussen hebben ze opvang gekregen bij vrienden en familie of in een ziekenhuis. Wie vragen heeft, kan bellen naar het noodnummer 016/550202.

Er is één persoon overleden in de brand. Zaterdagochtend is er nog steeds één persoon in kritieke toestand. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, omdat ze last hadden van rookvergiftiging. Naast bewoners van het woon-zorgcentrum ging het ook om verpleegkundigen en brandweerlieden.

Gebouw onbruikbaar

“Het is een nachtmerrie, maar het helpt als je daarbij kan rekenen op een goed team”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Dat was geen sinecure, want veel inwoners zijn minder mobiel en er was een tekort aan rolstoelen, vertelt federaal gezondheidsinspecteur dokter Winne Haenen, die hielp bij de coördinatie.