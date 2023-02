Een avond met Sam Bettens, door De Morgen en Stad Leest

Sam Bettens (50) heeft zijn hele leven lang onderzocht wie hij was en hoe hij daarin gevormd is. Rockster? Ja. Maar ook: een trans man, een vader, een stiefvader, een (inmiddels) Amerikaan en – jawel – een brandweerman. Tegenwoordig treedt hij op met de band Rex Rebel en K’s Choice en woont hij in Californië met zijn vrouw en kinderen.

Op zaterdag 4 maart is Bettens in Antwerpen en stelt hij tijdens een exclusief event zijn boek Ik ben voor. Ook is er tijd ingeruimd voor een signeersessie. Tickets kosten 10 euro en zijn vanaf nu te koop.

Sinds eind oktober werkt De Morgen samen met Stad Leest. Zo vonden al verschillende events in de boekhandel plaats én organiseren we grote evenementen, zoals recent een avond met psychiater Dirk De Wachter in de volledig uitverkochte concertzaal AMUZ.

Lees ook: Sam Bettens: ‘Ik stoot nu misschien veel vrouwen voor het hoofd, maar ik merk dat ik nu sneller kan schakelen’