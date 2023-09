Een avond met Dirk De Wachter, Zwangere Guy en deCHORALE

Wat is liefde? Wat is troost? Wat is geluk? Ontdek het samen met psychiater Dirk De Wachter tijdens zijn laatste publieksevenement van dit jaar in Vlaanderen. Op 13 oktober komt hij, op uitnodiging van De Morgen en boekhandel Stad Leest, en geflankeerd door onder meer Zwangere Guy en het koor deCHORALE, naar de Antwerpse Koningin Elisabethzaal.

“Liefde is ondoorgrondelijk maar levensnoodzakelijk. Geef liefde de status die ze verdient.” Met die woorden lanceert psychiater Dirk De Wachter samen met LannooCampus een heruitgave van het boek Liefde, dat een kleine tien jaar geleden uitkwam. Nieuwe illustraties, een persoonlijk voorwoord én vele getuigenissen uit de spreekkamer maken het opnieuw bijzonder relevant voor deze tijd, een tijd waarin de liefde “bedreigd wordt door het hedendaagse consumentisme en de kwalijke illusie dat alles maakbaar is”.

Op 13 oktober zal De Wachter zijn verhaal van liefde en troost, op uitnodiging van De Morgen en de onafhankelijke Antwerpse boekhandel Stad Leest, brengen in de Koningin Elisabethzaal. Het gaat om zijn laatste publieksoptreden in Vlaanderen in 2023. De Wachter zal geïnterviewd worden door journalist en tv-presentator Phara de Aguirre en het gezelschap krijgen van zorgvuldig gekozen gasten.

Zo zal ook Zwangere Guy op het podium staan. De rapper, die in het verleden een deel van een lezing van De Wachter samplede in het nummer ‘Demain J’arrête’, zal een spoken-wordperformance geven. DeCHORALE, een van de grootste koren van ons land, tekent present voor passende zang en muziek. Master of ceremonies Jaouad Alloul, tot slot, begeleidt de avond van begin tot einde.

‘Een avond met Dirk De Wachter en gasten’ gaat om 20.00 uur van start. De prijs van een ticket bedraagt 29,50 euro, transactiekosten zijn hierin inbegrepen. De verkoop verloopt via het ticketingplatform van de Koningin Elisabethzaal.

Het is op veler verzoek dat Dirk De Wachter nog eens langskomt bij een event van Stad Leest en De Morgen. In januari was hij in concertzaal AMUZ te gast om het boek Vertroostingen te presenteren. Het werd een memorabele avond, waarbij De Wachter over leven en werk vertelde.

