Eden Hazard kondigt afscheid als Rode Duivel aan: ‘De volgende generatie staat klaar’

KIJK. De carrière van Eden Hazard bij de Rode Duivels

Hazard deelde afgelopen donderdag, vlak na de WK-uitschakeling tegen Kroatië, al mee aan enkele ploegmaats in de kleedkamer dat hij concreet nadacht over zijn afscheid als international. Een paar dagen bedenktijd brachten hem uiteindelijk niet op andere gedachten.

Het idee om te stoppen bij de nationale ploeg na het WK speelde al sinds het begin van dit seizoen in zijn hoofd. Hazard vindt het tijd voor de volgende generatie en maakte zijn afscheid als Rode Duivel vandaag wereldkundig op zijn sociale media.

“Vandaag draai ik een bladzijde om. Bedankt voor jullie liefde. Bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun. Bedankt voor al die vreugdevolle momenten die we sinds 2008 samen hebben mogen beleven. Vandaag heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn carrière als international. De volgende generatie staat klaar. Ik ga jullie keihard missen”, zo schrijft Hazard.

Hazard maakte op 19 november 2008 zijn debuut voor de Rode Duivels. Als 17-jarige knaap viel hij toen in tegen Luxemburg (1-1-gelijkspel). Uiteindelijk speelde hij 126 interlands voor onze nationale ploeg, daarin was hij goed voor 33 goals en 36 assists. 56 keer startte hij als kapitein van de Rode Duivels.

Hazard stond op het afgelopen WK in Qatar tweemaal in de basis: tegen Canada en Marokko. In het laatste duel tegen Kroatië verving hij Thomas Meunier in de 87ste minuut. De winger sukkelde de voorbije seizoenen met heel wat blessures en komt bij Real Madrid amper aan speelminuten. Mogelijk vertrekt hij komende zomer bij Spaanse topclub.