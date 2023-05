Ed Sheeran niet schuldig bevonden aan plagiaat op Marvin Gaye

Sheeran was aangeklaagd omdat zijn hit uit 2014 te veel zou lijken op Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer met Gaye heeft geschreven, dienden de aanklacht in. Ze eisten een schadevergoeding van de zanger.

De Britse zanger werd eerder ook al beschuldigd van muzikaal jatwerk. Een paar maanden geleden werd hij in een andere zaak in Londen nog vrijgesproken van plagiaat met Shape Of You uit 2017.