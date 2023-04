Ed Sheeran nadert record van Elvis Presley en The Beatles met zijn single ‘Eyes Closed’

Ed Sheeran stootte met zijn nieuwste lied Miley Cyrus van de troon. ‘Flowers’, de hit van de Amerikaanse popster, stond tien weken op kop. Dat was net niet lang genoeg om het record te verbreken van Tones and I met ‘Dance Monkey’. Die single stond elf weken op nummer één in de Britse hitparade.

Dankzij ‘Eyes Closed’ heeft Sheeran in totaal veertien singles op de eerste plaats in de hitlijst van het Verenigd Koninkrijk. Enkel Cliff Richard en boyband Westlife deden het hem voor. Ook zij hebben elk met veertien singles de lijst gedomineerd. Elvis Presley blijft echter de koning van de Britse hitlijst. In totaal heeft de ‘King of rock-’n-roll’ 21 nummer 1-singles in de lijst staan. Op de tweede plaats staan The Beatles, die zeventien keer bovenaan stonden.

‘Eyes Closed' is een voorbode van de aankomende plaat van Sheeran. ‘-’ is wereldwijd te beluisteren vanaf vijf mei. De nieuwste deuntjes van Sheeran werden geproduceerd en geschreven door Aaron Dessner van de groep The National. De veertien nummers op ‘-’ zijn stuk voor stuk gebaseerd op het leven van Ed Sheeran. “Liedjes schrijven is mijn vorm van therapie. Het helpt mij mijn gevoelens te verwerken”, zei hij daarover. De plaat zouden zijn “diepste en donkerste gedachten” bevatten. Op 23 april start de Britse singer-songwriter met een Europese tournee ter promotie. Hij zal halt houden in Engeland, Ierland en Frankrijk.