Ecolo trekt parlementaire vraag over Aalst Carnaval in na woedende reactie van burgemeester Christoph D’Haese

Ecolo-parlementslid Simon Moutquin diende een vraag in voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daarin vroeg hij of er “gepaste maatregelen” zouden worden genomen in het geval dat er “racistische of antisemitische karikaturen [zouden] opduiken in de Aalsterse carnavalsstoet”.

Die vraag veroorzaakte heel wat deining. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, reageerde erg verontwaardigd. “Aan onze freedom of speech kan men moeilijk raken, dit is een waanzinnige en zeer misplaatste vraag, een parlementslid onwaardig”, zei hij.

Volgens de Ecolo-Groen-fractie werd de vraag van hun parlementslid verkeerd begrepen, en was er helemaal geen sprake van arrestaties of verbieden. “Bij onze fractie ligt antisemitisme en racisme gevoelig. Enkele jaren geleden ontstond er een grote maatschappelijke discussie over Aalst Carnaval”, legt Ecolo-Groen fractieleider Gilles Vanden Burre uit aan VRT NWS.

“Daarom wilden wij vragen wat er al pro-actief gedaan is door de regering om mogelijke problemen te voorkomen, als er problemen zijn. De bedoeling was niet om een polemiek te creëren of een verbod te vragen, dat is zeker niet aan de orde.” Uiteindelijk besloten de groenen omwille van de heisa om de parlementaire vraag in te trekken.

‘Vijandig van de politiek correcten’

Volgens D’Haese, die de vraag naar eigen zeggen kon inzien voor die werd ingetrokken, werd er wel degelijk om arrestaties en een verbod gevraagd.

“Het is zo dat er gevraagd werd aan de minister van Binnenlandse Zaken om over te gaan tot arrestaties wanneer er antisemitische beelden zouden getoond worden of er racistische uitlatingen zijn”, steekt D’Haese van wal.

“Er werd zelfs geopperd of het niet mogelijk zou zijn om de carnavalsstoet alsnog te verbieden. Dit is waanzinnig, ik noem dat vijandig van de politiek correcten jegens Aalst Carnaval.”

De vraag was volgens D’Haese “geformuleerd in niet mis te verstane bewoordingen. Nu zeggen dat hij verkeerd geïnterpreteerd is, vind ik een politieke zwakte.”