Ecolo akkoord gegaan met ‘intentie onder voorwaarden’ voor verhoging defensiebudget

"Wij (de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie, waaronder Ecolo en Groen) hebben een voornemen bevestigd dat België al in 2014 (tijdens een NAVO-top in Wales) had geuit en we hebben het afhankelijk gemaakt van verschillende voorwaarden”, zei Gilkinet in "Ce n'est pas tous les jours dimanche" op RTL-TVi.

Zowel Groen als Ecolo was een bijzonder koele minnaar van de plannen om het defensiebudget te verhogen. Gilkinet verzekerde zondag dat België "zijn tijd zal nemen" om die 2 procent van het bbp te bereiken tegen 2035, terwijl de NAVO dat percentage eigenlijk al vraagt tegen 2024.

"Dit is geen blanco cheque", herhaalde Gilkinet de woorden van de premier van zaterdagavond. Volgens de vicepremier zullen de volgende regeringen "vrij blijven in hun keuze" om die 2 procent van het bbp te halen. Hij benadrukte ook dat de groenen een reeks voorwaarden hebben bedongen voor de verhoging van het defensiebudget.