Echtgenote maakt naam bekend: geschorste BBC-presentator is nieuwslezer Huw Edwards

Al heel de week wordt in het Verenigd Koninkrijk gespeculeerd over de identiteit van de nieuwspresentator die geschorst werd wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Zijn echtgenote onthulde woensdagavond dat het om nieuwslezer Huw Edwards gaat. De politie concludeert na onderzoek dat hij geen strafbare feiten gepleegd heeft.

De ‘onbekende BBC-ster’ waar in Verenigd Koninkrijk al een week over gediscussieerd wordt, heeft een gezicht gekregen. De vrouw van nieuwslezer Huw Edwards, Vicky Flind, heeft hem genoemd als de BBC-presentator die wordt beschuldigd van betalingen voor seksueel expliciete beelden. Ze hoopt dat daarmee een einde komt aan de eindeloze speculatie, waardoor tal van bekende BBC-gezichten als Gary Lineker al moesten verklaren dat zij niet betrokken waren.

Volgens Flind kampt haar man al jaren met een depressie. “De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben de situatie sterk verslechterd. Hij wordt nu behandeld in het ziekenhuis waar hij de komende tijd zal blijven.” Edwards is een vast gezicht op de Britse openbare omroep: hij was het die het overlijden van Queen Elizabeth aankondigde en verschillende verkiezingen, koninklijke huwelijken en de Olympische Spelen van 2012 in Londen becommentarieerde.

Tabloid

Het was tabloid The Sun die afgelopen weekend de bom dropte dat een – toen nog onbekende – BBC-presentator een tiener over een periode van drie jaar in totaal zo’n 41.000 euro zou hebben betaald voor naaktfoto’s. De familie van de jongere had hierover al op 19 mei bij de BBC geklaagd. Toen er niks gebeurde, besloot de moeder haar verhaal te doen in The Sun.

Edwards werd door de BBC zondag op non-actief gezet, maar sindsdien kwamen er steeds nieuwe wendingen in het verhaal. De advocaat van de jongere zelf deed het verhaal van The Sun af als “complete nonsens” en zegt dat er niets onwettigs is gebeurd. Dinsdagavond kwam de BBC naar buiten dat er een tweede melding was gekomen van een twintiger die door de presentator werd aangesproken op een datingapp.

Twee meldingen

De persoon beweert dat de presentator hem in berichten bedreigde omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden. In de loop van woensdag verschenen nog twee meldingen. Een 23-jarige meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd om foto’s te bemachtigen, een andere jongere kreeg naar eigen zeggen op 17-jarige leeftijd ‘griezelige’ berichtjes van de nieuwslezer.

Inmiddels heeft de Londense politie het onderzoek afgerond. Na uitvoerige gesprekken met de BBC, betrokkenen en families van de betrokkenen heeft de politie geconcludeerd dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn. De politie hevelt de sleutel nu weer over aan de BBC, die verdergaat met haar eigen intern onderzoek.