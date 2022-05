Echtgenoot van lerares die doodgeschoten werd in Texas sterft twee dagen later aan hartaanval

Een neefje van Irma en Joe postte op Twitter dat de man gestorven was van verdriet. Aan NBC News vertelde hij dat Joe net bloemen was gaan leggen voor de herdenkingsplek van zijn vrouw Irma, alvorens aan een hartaanval te overlijden.

“Hij was amper drie minuten thuis. Toen hij op een stoel zat bij de familie viel hij gewoon omver. Ze startten een hartmassage, maar niets hielp. De ambulance kwam en ze konden hem niet terugbrengen”, aldus de jongeman, die zei dat hij zelf het nieuws vernam van zijn jongere broer, die hem huilend had opgebeld met de boodschap dat hun oom overleden was.

Op een GoFundMe-pagina die na de schietpartij was opgestart voor het gezin van Irma bevestigt ook een nicht van de vrouw het overlijden van Joe. “Ik geloof echt dat Joe stierf aan een gebroken hart en de liefde van zijn leven verliezen na meer dan 25 jaar was te veel voor hem”, aldus Debra Austin, die de inzamelactie opstartte.

Irma en Joe Garcia Beeld GoFundMe

Irma Garcia was leerkracht in het vierde leerjaar van de Robb Elementary School in Uvalde, Texas, waar de achttienjarige schutter Salvador Ramos dinsdag 19 kinderen en twee leerkrachten doodschoot.

Volgens getuigen hebben Garcia en haar collega Eva Mirales (44) er alles aan gedaan om de kinderen te beschermen. Een leerling die de schietpartij overleefde, vertelde aan een lokale televisiezender dat ze “aardige leerkrachten” waren. “Ze stonden voor mijn klasgenoten om te helpen, om hen te redden”, aldus de leerling. Ook Mirales overleefde de aanval niet.