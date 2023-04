Echtgenoot pas afgetreden Schotse premier Sturgeon opgepakt in onderzoek naar financiën van partij

Murrell was tot midden maart directeur van het partijbureau, maar moest opstappen wegens ongerijmdheden. Hij raakte in opspraak toen bleek dat de partijleiding had verzwegen dat het ledental in vier jaar tijd dramatisch was gedaald.

Murrell is nu aangehouden als verdachte omdat er mogelijk 684.000 euro aan donaties zoek is. Het geld zou zijn ingezameld voor de organisatie van een tweede referendum over onafhankelijkheid, maar is daar kennelijk niet aan opgegaan. De Schotse politie heeft op meerdere plaatsen huiszoekingen uitgevoerd.

De SNP wenste geen commentaar te geven op het onderzoek, maar gaf aan dat ze haar volledige medewerking zou verlenen.

De arrestatie zou wel eens de speculaties over de redenen van Sturgeons aftreden kunnen aanwakkeren. In februari kondigde ze aan dat ze zich na meer dan acht jaar op persoonlijke gronden terugtrok als de leider van de partij en de regering. Sinds het begin van de week staat partijgenoot Humza Yousaf aan het hoofd van de Schotse regering. Na een turbulente campagne wil hij de partij achter zich verenigen.

De SNP werkt in de regering met de Groenen samen en staat voor een liberaal-progressieve politiek. Het belangrijkste doel blijft om met Schotland als onafhankelijke staat uit het Verenigd Koninkrijk te stappen en aan te sluiten bij de Europese Unie.