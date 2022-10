Echtgenoot (82) van Nancy Pelosi ‘gewelddadig aangevallen’ bij inbraak in hun huis

Een aanvaller is vandaag de woning van Nancy en Paul Pelosi in San Francisco binnengedrongen en heeft de 82-jarige man met geweld aangevallen.

“De aanvaller is aangehouden en zijn motief wordt momenteel onderzocht”, klinkt het in de mededeling. “Paul Pelosi is naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij uitstekende medische zorgen krijgt en verwacht wordt volledig te herstellen.”

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, tweede in lijn voor het presidentschap van de VS, was niet thuis op het moment van de aanval in de vroege ochtend. Pelosi en haar echtgenoot doen een oproep hun privacy voorlopig te respecteren.